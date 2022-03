Pirata della strada urta un pedone e fugge: denunciato

Colpito dalla parte posteriore dell'auto e sbattuto contro il muro. È successo a un uomo di Roè Volciano che stava passeggiando lungo una strada nell'abitato di Rucco in compagnia del figlio. Alla guida dell'auto un automobilista che non si è fermato, nonostante le urla del ragazzino che chiedeva aiuto.

Il tutto è accaduto mercoledì mattina, 23 marzo, lo racconta il quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane. Mentre il padre era a terra, dopo l'urto contro il veicolo e il muro di un'abitazione a fianco della strada, il figlio ha cercato di attirare l'attenzione dell'automobilista che si stava allontanando, ma senza esito.

Agli agenti della pattuglia della Polizia locale giunti sul posto, padre (prima di andare in ospedale per le ferite riportate) e figlio hanno riportato ciò che era successo, dando preziose indicazioni sul modello di auto e sulla targa. Grazie alle testimonianze di altre persone e alle immagini delle videocamere della zona, gli agenti nel giro di un paio di giorni hanno individuato alcuni sospetti. Convocatone uno in caserma, senza avergli ancora detto nulla, questo ha ammesso di "avere dei dubbi circa qualcosa che era successo mercoledì". Per il pirata è scattata la denuncia per omissione di soccorso.