Schianto tra due auto sulla Provinciale: attimi di paura per due bambini

Attimi di apprensione, nel pomeriggio di oggi, per un incidente stradale a Roè Volciano, che ha coinvolto due bambini di 6 anni e una 14enne.

Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, verso le 12.50 due auto si sono scontrate lungo la Provinciale IV, nel tratto di strada che scorre a ridosso del fiume Chiese, prendendo il nome di via Roma.

L'incidente è avvenuto all'altezza dell'hotel Edonè. Per i soccorsi sono stese inviate sul posto in codice giallo un'automedica e un'ambulanza dei volontari di Roè: fortunatamente, nessuno ha riportato gravi lesioni.

I veicoli incidentati sono stati velocemente rimossi e non si segnalano particolari disagi per il traffico.