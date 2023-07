Travolta da un’auto sulla Statale, moto si schianta nel fosso: ragazzo in ospedale

L’impatto con un'auto, poi la moto che viene sbalzata nell’opposta corsia e si schianta in un fossato. È la spaventosa dinamica dell’incidente avvenuto nella serata di ieri, giovedì 13 luglio, lungo la strada Statale 45bis a Roè Volciano. Ad avere la peggio il giovane biker: un ragazzo di 28 anni residente a Villanuova sul Clisi. Soccorso in codice rosso da un’ambulanza dei volontari del Garda di Salò, il 28enne è stato poi stato ricoverato all’ospedale di Gavardo. Avrebbe riportato seri e numerosi traumi ma, per fortuna, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Tutto è accaduto in pochi istanti, verso le 20.20, all’altezza dell’incrocio con via Ziliani. Stando a un prima ricostruzione della polizia locale della Valsabbia: un 30enne di Prevalle alla guida di un’auto che stava svoltando a sinistra non si sarebbe accorto della moto che viaggiava in direzione opposta, verso Salò, centrandola in pieno. Dopo l’impatto, come detto, la due ruote è volata nel fosso e il 28enne è stato sblazato dalla sella.