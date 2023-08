Pauroso schianto all'incrocio tra un'auto e una moto: due feriti

Poco prima delle 8 di oggi, lunedì 7 agosto, un'auto e una moto si sono scontrate lungo al Strada provinciale IV, in territorio di Roè Volciano. L'incidente è avvenuto in prossimità dell'incrocio con via Ponte Chiese, per cause ancora in fase d'accertamento da parte della Polizia Locale della Valle Sabbia, intervenuta sul posto con una pattuglia per raccogliere i rilievi e dirigere il traffico durante le operazioni di soccorso.

La centrale operativa del 112 ha inviato per il supporto medico un'auto medicalizzata e un'ambulanza dei volontari ANC Valle del Chiese di Roè, la cui sede si trova a pochi chilometri di distanza dal luogo del sinsitro. Due i feriti: un 66enne e una 55enne, nessuno dei quali è in pericolo di vita; il più grave è stato portato alla Poliambulanza di Brescia per il ricovero in codice giallo. Limitati i disagi al traffico.