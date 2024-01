Transita con il camion in zona vietata e abbatte i contatori del gas: è l’estrema sintesi di quanto accaduto lunedì pomeriggio a Roè Volciano. Come riferito dagli agenti della Polizia Locale dell’aggregazione valsabbina, intervenuti per gestire la situazione a sostegno dei Vigili del Fuoco, intorno alle 17 un mezzo pesante ha imboccato Via Odorici e poi, nel tentativo di tornare sui suoi passi, ha urtato alcuni contatori del gas.

Strada chiusa per oltre un'ora

Per ovvi motivi di sicurezza la strada è stata chiusa al traffico, costantemente monitorata da tecnici e forze dell’ordine: solo dopo le 18 i contatori sono stati (ri)messi al sicuro e la strada è stata riaperta. Non senza fatica, il camionista ha concluso le manovre necessarie e ha ripreso la retta via. Lecito chiedersi: anche stavolta tradito dal navigatore?