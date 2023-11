Investito mentre va al lavoro in bici: grave ragazzo

Un ragazzo di 22 anni è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia dopo essere stato investito da un’auto a Roè Volciano. Il giovane, di origine pakistana e di casa a Vobarno, stava percorrendo via Roma in sella alla sua bicicletta elettrica per raggiungere il posto di lavoro, a Salò: è stato travolto da una Opel che stava effettuando una manovra di svolta per entrare in un parcheggio.

Sbalzato sull’asfalto dopo l’impatto, il 22enne avrebbe riportato gravi traumi: dopo le prime cure prestate dai volontari delle ambulanze di Roè Volciano, è stato trasferito d’urgenza nel principale nosocomio cittadino. Il quadro clinico, per fortuna, non sarebbe allarmante: il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti dell’aggregazione di polizia locale della Valsabbia che sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e gestire il traffico: la strada che porta ai Tormini non è mai stata chiusa, ma è stato istituito il senso unico alternato.