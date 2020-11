Spaventosa carambola: auto si schianta contro un muro e una betoniera

Il pauroso schianto poco prima delle 11 di giovedì, lungo la ex Statale tra Roè Volciano e Villanuova sul Clisi: una Peugeot 107 fuori controllo ha urtato un muretto e il guardrail finendo poi nell'opposta carreggiata proprio mentre arrivava una betoniera.

A bordo dell'utilitaria, che viaggiava in direzione di Villanuova, c'era un 52enne di Montichiari: per lui si è inizialmente temuto il peggio, tanto che in prima battuta era stato allertato pure l'elisoccorso. Per fortuna l'intervento dell'eliambulanza non è stato poi necessario: l'automobilista non avrebbe mai perso conoscenza, ma avrebbe comunque riportato numerosi traumi. Dopo le prime cure è stato trasportato in ambulanza al Civile di Brescia, dov'è tuttora ricoverato in osservazione. La parte anteriore della Peugeot è stata letteralmente distrutta dallo schianto con la betoniera.

Illeso il conducente del mezzo pesante, un 30enne di Vallio Terme: è stato lui a raccontare la spaventosa carambola agli agenti della Polizia Locale dell'Aggregazione della Valsabbia che si sono occupati dei rilievi di legge e stanno ricostruendo la dinamica del sinistro.