Provoca un incidente e scappa, individuato (e sanzionato) dalla Polizia

Colpisce la macchina guidata ad una donna e poi fugge, sperando di farla franca. La polizia locale della Valsabbia lo ha però individuato (e sanzionato) per essersi allontanato dal luogo dello schianto.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 6 marzo a Roè Volciano: l’altra auto coinvolta ha subito danni importanti ma, per fortuna, la donna alla guida non ha rimediato ferite. È stata lei a far scattare le indagini, presentandosi al comando per raccontare quanto le era appena accaduto. Caso chiuso in poche ore: giovedì 7 marzo gli agenti hanno individuato l’auto e il suo conducente.

L' uomo è stato quindi convocato al comando e avrebbe ammesso il suo coinvolgimento, ma avrebbe cercato di schivare le accuse di fuga dopo incidente dicendo che era stata la donna a cambiare strada dopo lo schianto e non lui ad essere fuggito.

Le immagini del sistema di videosorveglianza, oltre a chiarire inequivocabilmente la dinamica, hanno smentito la versione dell’uomo che ha provocato lo schianto. Oltre a dover risarcire il danno, dovrà pagare la multa salata prevista per chi non si ferma dopo un incidente senza feriti.