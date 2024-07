Auto piomba sul marciapiede, abbatte un palo e ci passa sopra per fuggire

Uno schianto spaventoso, per fortuna, senza drammatiche conseguenze. Un’auto è piombata su un marciapiede, nel centro di Roè Volciano, abbattendo un lampione. Il caso ha voluto che in dargli istanti non ci fosse nessuno nella parte della strada riservata ai pedoni.

Nonostante i danni ingenti causati, chi era al volante ha tirato dritto, passando addirittura sopra al palo della pubblica illuminazione per svignarsela. Non l’ha fatta franca, però: pochi giorni dopo gli agenti della polizia locale della Valsabbia hanno bussato alla sua porta. L’automobilista avrebbe provato a negare e solo davanti alle tante evidenze, a fatica, avrebbe ammesso la sua colpevolezza. Ora dovrà aprire il portafoglio e pagare i lavori per ripristinare il palo abbattuto.

Al conducente dell’auto, gli agenti sono arrivati in pochi giorni, grazie all’analisi dei filmati delle telecamere comunali. Le indagini non sono finite: resta ancora da capire il motivo della fuga dopo lo schianto.