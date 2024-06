Auto sbanda, esce di strada e piomba nel parcheggio di un albergo

L’auto ha sbandato improvvisamente, finendo fuori strada e terminando la sua corsa nel parcheggio di un albergo. Lo spaventoso incidente nella serata di ieri, lunedì 17 giugno, lungo via Gardesana, proprio al confine tra Roè Volciano e Salò. Secondo una prima ricostruzione, non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.

Per la persona che era al volante della station wagon Audi che è piombata nel parcheggio, abbattendo anche alcuni cartelli, un forte shock, ma pare nulla di grave. È uscita incolume dall’abitacolo, tanto che non si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118. È andata bene: nell’area di sosta dell'hotel Vista in quegli istanti non c’era nessun pedone. Ancora da chiarire la dinamica e le cause dello schianto: sul posto, per i rilievi di rito, sono intervenuti gli agenti dell’aggregazione di polizia locale della Valsabbia.