Si scontra con un'auto, poi striscia sull'asfalto per 25 metri: grave centauro

Ennesimo, brutto incidente in moto nella nostra provincia. Domenica mattina, verso le 9.30, un biker 62enne di Vobarno stava viaggiando lungo via Roma, nel tratto tra Roè Volciano e i Tormini, quando si è scontrato contro una Lancia Ypsilon che procedeva nella stessa direzione. Da una prima ricostruzione, pare che il vobarnese non si sia accorto, mentre sorpassava, che l'auto stava per svoltare sulla sinistra: impossibile a quel punto evitare l'impatto.

L'uomo e la sua moto, una 'naked' Yamaha, hanno strisciato sull'asfalto per circa 25 metri. Dapprima è intervenuta un'ambulanza dei volontari dell'Anc di Roè, poi è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza, che ha trasporto il ferito al Civile di Brescia. Le sue condizioni sono gravi ed è stato ricoverato in codice rosso: fortunatamente, non sembra essere in pericolo di vita.