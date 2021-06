Paura nel sottopasso: centra un'auto con lo scooter, poi travolge il figlio

Brutta disavventura per due turisti martedì 22 giugno a Roè Volciano: un tedesco di 50 anni si è scontrato col suo scooter contro un’auto, causando poi una carambola che ha portato alla caduta di un secondo motorino, guidato dal figlio del 50enne.

Il fatto è successo verso le 18.30 in prossimità del sottopassaggio della galleria di via Ugo Ziliani. I due stavano viaggiando in un tratto di strada leggermente in pendenza, quando il padre ha perso il controllo del mezzo e ha urtato un'auto che proveniva in senso opposto. Lo scooter è stato sbalzato indietro di qualche metro ed il conducente è caduto rovinosamente a terra. Il figlio non è riuscito ad evitare l'impatto con lo scooter rovesciato, volando sull'asfalto a sua volta.

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti due ambulanze e la polizia locale di Roè Volciano. L'uomo ha riportato una ferita al piede ed è stato portato in codice giallo all’ospedale di Gavardo; non è in gravi condizioni. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti.