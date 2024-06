Schianto tra due automobili: ragazza ferita, code sulla Provinciale

Poco dopo le 18.20 di ieri, giovedì 21 giugno, due auto si sono scontrate lungo al Ss45bis a Roè Volciano. L'incidente è avvenuto all'altezza del Bar "Pit Stop": a scontrarsi – per cause ancora in fase di accertamento – una Fiat 500L e una Volkswagen Golf.

Ad avere la peggio è stata una giovane di 26 anni: è stata soccorsa da un'ambulanza dei volontari di Roè Volciano; la ragazza ha riportato lesioni di lieve entità, fortunatamente.

Disagi invece per il traffico, che – a quell'ora – è sempre molto sostenuto sulla Gardesana. Per raccogliere i rilievi e gestire la viabilità sono interpunti gli uomini della Polizia Locale di Valle Sabbia.