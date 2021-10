Sorpassa l'auto di un amico e finisce nel fosso, muore a soli 23 anni

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 23 anni che, nella notte tra il 12 e 13 ottobre, è finito in un canale con la sua Kia Ceed mentre stava rientrando a casa dopo una serata con amici.



L'episodio è accaduto verso l’1.30 a Rodigo, nel Mantovano: il giovane stava viaggiando lungo via Fornasotto in direzione Mantova, quando ha sorpassato l'auto di un amico ed è finito fuori strada terminando la sua corsa in un fosso.

Sul posto sono intervenute un’auto medica e un’ambulanza, insieme ai vigili del fuoco. I sanitari hanno provato a rianimarlo in tutti i modi, ma non c'è stato nulla da fare. L'esatta dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale di Ostiglia.