Ubriaco fradicio invade la corsia opposta: due anziani in ospedale dopo il frontale

Viaggiava a velocità sostenuta e nel sangue aveva un quantità di alcol superiore a 1,5 grammi per litro. Un uomo di 55 anni di Paderno Franciacorta nel pomeriggio di ieri, sabato 10 dicembre, ha provocato un grave incidente stradale, mandando in ospedale una coppia di anziani coniugi.

I fatti. Erano all'incirca le 15:30 quando il 55enne a bordo della sua Bmw station wagon stava percorrendo la strada che collega Rodengo Saiano con Passirano. All'altezza di una curva, l'auto è uscita dalla sua traiettoria, finendo con l'invadere l'opposta corsia di marcia, sulla quale viaggiava la coppia di anziani - 79 anni lui, 70 lei - a bordo di una piccola Renault Twingo. L'impatto è stato inevitabile: nello scontro l'utilitaria ha avuto la peggio, accartocciandosi.

Per estrerre i due anziani dalla loro vettura sono stati chiamati i vigili del fuoco di Brescia. Una volta liberati, marito e moglie sono stati portati al Civile di Brescia. A destare preoccupazione sono soprattutto le condizioni dell'uomo, meno grave invece la moglie. Nel frattempo, come riporta il Giornale di Brescia, è emerso che il 55enne che ha provocato il frontale aveva nel sangue una quantità di alcol pari al triplo del limite consentito per legge. Il suo veicolo è stato sequestrato, la patente ritirata.