Schianto contro le barriere in cemento dopo il tamponamento: caos traffico

Lunghe code martedì pomeriggio sulla tangenziale che porta sul lago d'Iseo: questo a causa di un tamponamento che ha coinvolto – verso le 14 – due vetture in territorio di Rodengo Saiano.

Solo ferite lievi, per fortuna, per i due conducenti (un ragazzo di 20 anni e un uomo di 45). A seguito dell'impatto, un veicolo si è però schiantato frontalmente contro i jersey in cemento che dividono le due carreggiate, bloccando di fatto la strada.

Il tratto della Sp510 è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, nonché i rilievi affidati alla Polizia stradale. In orario di punta per chi doveva rientrare al lavoro, il traffico è andato subito in tilt con chilometri di coda.