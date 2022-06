Giovane mamma e il suo bimbo travolti da un'auto: paura in paese

Tanta paura a Rodengo Saiano verso le 19.30 di venerdì. Lungo via Brescia, in prossimità dell'Abbazia Olivetana, una giovane mamma e il figlio di due anni sono stati investiti da un'auto condotta da una ragazza.

Mamma e figlioletto si stavano recando in oratorio dov'era in corso una festa e – mentre attraversavano la strada – la macchina li ha travolti sbalzandoli sull'asfalto. Fortunatamente, l'impatto è avvenuto a velocità non sostenuta: i due sono stati portati al pronto soccorso (il più piccolo a quello pediatrico) dell'ospedale Civile di Brescia, con lesioni non gravi.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Gardone Valtrompia, che indagano sull'accaduto, per accertare eventuali responsabilità da parte della conducente.