Tampona una donna e scappa: “Non sopportavo le sue scenate”

Una 35enne di casa a Orzinuovi è stata denunciata per omissione di soccorso e fuga. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale del Monte Orfano, che ha coordinato le indagini, la 35enne avrebbe provocato un incidente, avvenuto lo scorso venerdì a Roccafranca, senza fermarsi a prestare soccorso. La donna avrebbe in un primo momento accostato, ma poi avrebbe di nuovo messo in moto la sua Bmw allontanandosi dalla scena del sinistro, incurante delle ferite - per fortuna lievi - riportate dalla conducente della macchina che aveva tamponato. Non solo: si sarebbe resa irreperibile per alcuni giorni.

Le indagini erano scattate subito: la donna al volante dell’auto tamponata si era infatti immediatamente rivolta alla polizia locale. Gli agenti, coordinati dal comandante Luca Leone, avevano individuato in breve tempo - grazie alle telecamere e ad alcune testimonianze - la Bmw e la sua conducente. Rintracciare la 35enne non è però stato semplice: si era infatti resa irreperibile.

Non l’ha fatta franca: è stata intercettata ed identificata durante un'operazione di pattugliamento del territorio. Agli agenti, dopo aver ammesso la propria responsabilità, avrebbe detto di aver accostato, ma poi di essere scappata perché non sopportava le "scenate di malore" dell’altra automobilista.

Nei suoi confronti, oltre alla denuncia, sono scattate le sanzioni amministrative previste dal codice della strada.