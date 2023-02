Frontale tra due auto sulla Provinciale: due feriti e traffico nel caos

Per cause al vaglio della polizia stradale, due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada provinciale 2, che collega Roccafranca ad Orzinuovi. Lo schianto è avvenuto poco prima dell’alba di oggi (lunedì 20 febbraio) ed è stato piuttosto violento. Lanciato l’sos alla centrale operativa del 112, sul posto sono state fatte arrivare due ambulanze per soccorrere le 4 persone rimaste coinvolte nel sinistro.

L’allarme è poi rientrato: il bilancio è infatti di due feriti lievi, trasportati al Mellino Mellini di Chiari (in codice verde) dalle autolettighe della Croce Verde di Orzinuovi e di Rovato Soccorso.

Più pesanti invece le ripercussioni sulla viabilità, dato anche l’orario di punta: il frontale è infatti avvenuto verso le 6.30. Con le auto danneggiate e le ambulanze che occupavano una corsia della provinciale, si è infatti reso necessario istituire il senso unico alternato nel tratto interessato dall’incidente.

Con grande sorpresa di molti cittadini, a gestire il traffico ci ha pensato anche il sindaco di Roccafranca Marco Franzelli. E la sua presenza non è passata inosservata: lo scatto che lo ritrae con il gilet catarifrangente e la paletta alzata è già diventato virale sulle pagine social del paese.