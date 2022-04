Auto si schianta nel fosso: donna estratta dalle lamiere

Per cause ancora da accertare, un'auto ha sbandato e ha finito la sua corsa in un fosso che costeggia la carreggiata. L'incidente sabato mattina, poco prima delle 10, lungo via Orzivecchi a Ludriano, frazione di Roccafranca.

Scattata la chiamata al 112, sul posto sono sopraggiunti i volontari di Trenzano soccorso, a bordo di un'ambulanza, e una squadra dei vigili del fuoco di Orzinuovi. I pompieri hanno liberato l'automobilista - una donna di 58 anni - dalle lamiere della Fiat 500.

La donna avrebbe riportato seri traumi: dopo le prime cure, è stata trasferita a bordo di un'ambulanza al Civile di Brescia. Il ricovero è avvenuto in codice giallo: le condizioni della 58enne non sarebbero quindi preoccupanti.