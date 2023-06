Centra due auto e imbocca contromano le strade del paese: non aveva la patente

Si è messo al volante della sua auto nonostante non avesse più la licenza di guida e ha seminato il terrore nel centro di Roccafranca. Protagonista della mattinata di follia un ultraottantenne: nel giro di pochi minuti avrebbe provocato due incidenti nella zona delle scuole del paese e imboccato contromano Via De Gasperi. È successo nella mattinata di ieri, giovedì 1° giugno.

Tanti danni ma nessun ferito, per fortuna. Il pensionato è stato fermato in tempo, prima che mettesse a rischio l'incolumità di altri pedoni e automobilisti. Avrebbe ammesso di essersi messo al volante nonostante non avesse più la licenza di guida: non gli era stata rinnovata a causa di alcuni disturbi della vista.