Scende dall'auto, travolto da un camion nella nebbia: così è morto Roberto

Un'altra tragedia, l'ennesima di questi giorni terribili sulle strade bresciane, dove si piangono 7 morti in meno di 48 ore. E' il 59enne Roberto Gares, di Paderno Franciacorta, la vittima dell'incidente di lunedì mattina sull'autostrada A4, tra i caselli di Ospitaletto e Brescia Ovest, in direzione Venezia. Il dramma si è consumato poco dopo le 9: il 59enne aveva lasciato la sua auto sul ciglio della carreggiata, nella piazzola d'emergenza, forse per un guasto.

Si era poi incamminato a piedi, ma ha percorso solo pochi metri prima di essere travolto da un camion: il conducente se lo sarebbe trovato davanti all'improvviso, senza poter in alcun modo evitarlo. Complice anche la nebbia, non l'avrebbe visto fino all'ultimo. Gares non è morto sul colpo: è stato rianimato a lungo dai sanitari dell'automedica e dell'ambulanza della Croce Verde di Ospitaletto, intervenuti sul luogo dell'incidente, e poi trasferito d'urgenza al Civile in elicottero.

Morto al Civile dopo l'incidente

E' qui che purtroppo è spirato, poco più tardi dal ricovero. Troppo gravi i traumi riportati, in particolare alla testa. I rilievi sono affidati alla Polizia Stradale di Seriate, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Come detto non si esclude che il 59enne si fosse fermato per via di un guasto alla sua auto, ma gli accertamenti sono in corso. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe disporre ulteriori approfondimenti.

Roberto Gares per una vita intera aveva abitato a Paderno Franciacorta: lascia nel dolore l'amata moglie Laura e l'adorato figlio Nicola. Per decenni dipendente di un'officina meccanica della zona, era andato in pensione da poco più di un anno. Grande appassionato di sport e soprattutto di calcio, è stato a lungo allenatore delle squadre giovanili dell'Us Padernese.