Terribile schianto, il dramma di Robert: è morto in ospedale a soli 22 anni

È morto in ospedale a cinque mesi dal gravissimo incidente nel quale era rimasto coinvolto, e in cui aveva già perso la vita un’altra persona: Robert Gal, 22 anni, era attualmente ricoverato all’hospice Padre Luigi Tezza di Capriate San Gervasio, provincia di Bergamo. La salma riposa nella camera mortuaria della struttura: il funerale sarà celebrato giovedì pomeriggio alle 15 nella chiesa evangelica di Capriate. Dopo la celebrazione il feretro verrà accolto nel cimitero di Fara Gera d’Adda, il paese dove abitava. Il povero Robert, giovane operaio, lascia nel dolore la mamma Maria con Giovanni, le sorelle Jenny e Denisa.

Il terribile incidente

All’alba dell’11 giugno scorso era rimasto coinvolto in un pauroso schianto sulla Strada provinciale 122, in territorio di Spirano. Alla guida della sua Audi A3 si era scontrato con una Kia che viaggiava in direzione opposta: nell’impatto, violentissimo, aveva subito perso la vita il 48enne Piergiovanni Finazzi, residente proprio a Spirano.

Robert Gal era stato soccorso e rianimato a lungo, trasportato in condizioni disperate in ospedale. Non si è più ripreso dalla tremenda botta di quel giorno. Dopo qualche tempo al Papa Giovanni di Bergamo, era stato trasferito a Capriate. Dove purtroppo si è spento, nell’abbraccio dei suoi familiari.