Donna al volante ubriaca fradicia, si schianta e abbatte i cartelli stradali

Incidente in pieno centro a Rivoltella: la donna alla guida è risultata positiva all'alcol test ben 6 volte oltre il limite di legge, più di 3 grammi per litro di sangue. E' successo martedì mattina in Viale Agello, all'imbocco della Zona 30 di fronte a Villa Brunati: poco dopo le 11 una Volkswagen Polo ha cominciato a sbandare, centrando prima un cartello stradale, abbattuto, e proseguendo la sua folle corsa contromano, fino a schiantarsi sul marciapiede.

Denunciata per guida in stato di ebbrezza

La 50enne alla guida non si è fatta nulla, così come nessun altro per fortuna è rimasto coinvolto nell'incidente. All'arrivo della Polizia Locale di Desenzano è stata sottoposta, come da prassi, al test dell'etilometro: ubriaca 6 volte oltre il limite, si è vista ritirare immediatamente la patente, con confisca altrettanto immediata del mezzo. E' stata inoltre denunciata per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver provocato un sinistro stradale.