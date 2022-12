Auto si ribalta e 'vola' sul marciapiede: donna viva per miracolo

Se l'è vista davvero brutta l'anziana che, verso le 14 di mercoledì, stava camminando sul marciapiede di via Pratomaggiore a Rivoltella: la donna si è vista piombare addosso un'auto fuori controllo, ma – fortunatamente – è stata solo sfiorata dal veicolo, che ha poi finito la sua corsa 'impazzita' ribaltandosi sul lato sinistro.

L'incidente

Stando a quanto ricostruito finora dalla polizia locale, pare che un 70enne di Desenzano non abbia dato la precedenza allo stop di via Alfieri, mentre stava guidando la sua una Volkswagen Fox. La piccola utilitaria è così andatta addosso a una vecchia Peugeot (proveniente da via Croce), guidata da una 49enne di Lonato. A seguito dell'impatto, la Peugeot si è ribalta finendo sul marciapiede, rischiando di travolgere il pedone.

Una dinamica davvero spaventosa, ma nessuno è rimasto ferito in modo grave. Per soccorre la 49enne è stato però necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto tagliare le lamiere per estrarla dall'abitacolo. Affidata ai sanitari dell'ambulanza della Croce Rossa di Calvisano, è stata poi condotta al vicino ospedale di Desenzano per ricevere le cure del caso.