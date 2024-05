Auto si ribalta e si schianta contro un palo: Lorenzo è morto sul colpo

Lago di Garda. Perde il controllo dell’auto, tira dritto all’altezza di una curva e si schianta contro un palo e un muretto: è morto così Lorenzo Armellini, 50enne perito chimico, nella giornata di domenica 19 maggio.

La tragedia si è consumata a Riva intorno alle 19. È a quell’ora che Armellini stava percorrendo il tratto rivano della Strada Provinciale 118, al confine con il comune di Arco. La sua auto stava procedendo da nord in direzione del Benaco, quando, all’altezza di una curva, ha sbandato, ha invaso l’altra corsia ed è finita prima contro un palo e poi contro un muro; la macchina si è anche ribaltata più volte.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, le ambulanze e i vigili del fuoco di Riva del Garda: per il conducente, purtroppo, non c’è stato niente da fare. I pompieri hanno anche temuto per un incendio vista la fuoriuscita di carburante sull'asfalto, ma, per fortuna, il pronto intervento ha evitato che si sprigionassero le fiamme.



