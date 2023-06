Scooter travolto da un furgone: donna soccorsa dall'eliambulanza

Alto. Garda. Uno schianto tra un furgone e uno scooter dove, a farne le spese, è stata la donna a bordo di quest’ultimo: è così che appare, secondo le prime informazioni, la dinamica dell’incidente avvenuto nella mattina di ieri, domenica 11 giugno, a Riva del Garda.

La chiamata al Nue (Numero unico emergenze) 112 è arrivata alle 7.26 ed ha portato sul posto l’ambulanza e l’elisoccorso, con la donna a bordo dello scooter, una signora di 53 anni, elitrasportata in codice rosso in ospedale.



Sul posto anche una pattuglia della polizia, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco di Riva del Garda. La viabilità ha visto uno stop di circa un’ora per permettere i soccorsi.