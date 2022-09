Travolto in bicicletta da un'auto, grave ragazzino di soli 12 anni

Lago di Garda. Un ragazzo di 12 anni è stato investito da un'auto, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L'allarme è scattato a Riva poco dopo le 18 di ieri, lunedì 5 settembre, all'incrocio tra via Sant'Alesssndro e via Galanzana.

Sul posto sono accorsi i sanitari con un'ambulanza e l'elicottero del 118, atterrato al campo sportivo Benacense. Il 12enne è stato stabilizzato dal medico d'urgenza ed elitrasportato d'urgenza in ospedale, dov'è stato ricoverato in codice rosso: le sue condizioni sono gravi.

In azione anche i vigili del fuoco di Riva del Garda e le forze dell'ordine, tutt'ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto.



Fonte: Trentotoday.it