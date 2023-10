Ragazza scende dall'autobus e viene investita da uno scooter

Alto Garda. Era appena scesa dal bus la ragazza di 15 anni rimasta coinvolta ieri, lunedì 9 ottobre, in un incidente a Varone, frazione di Riva del Garda.

Il tutto è accaduto intorno alle 13:30: la giovane era scesa dal bus di Trentino Trasporti alla fermata di Varone Alberello, ha attraversato la strada e in quel frangente è sopraggiunto uno scooter che l’ha toccata, facendola cadere a terra.

Sul posto subito un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri gardesani, impegnati ora nella ricostruzione della dinamica dell’incidente. La giovane è stata portata in ospedale ad Arco, dove è stata ricoverata in codice rosso, anche se le sue condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni.



Fonte: Trentotoday.it