Spaventoso incidente: auto sbanda e si schianta contro un palo della luce

Auto si schianta contro un palo della luce, che viene quasi divelto. L’incidente stradale è avvenuto questa mattina (sabato 13 luglio) a Riva del Garda.

Erano circa le 6 del mattino, quando il conducente ha perso il controllo dell’auto mentre percorreva via San Nazzaro. Arrivato all’incrocio con via Fangolino, l’auto ha sbandato ed è finita fuori strada, impattando contro il palo dell’illuminazione pubblica.

Per fortuna non ci sono stati feriti e l’uomo alla guida è sceso dal mezzo in maniera autonoma. Sul posto sono interventi i carabinieri e i vigili del fuoco di Riva del Garda, che hanno lavorato per rimettere in sicurezza il palo (alto diversi metri) che, dopo lo scontro, era pericolante.



Fonte: Trenotoday.it