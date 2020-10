Travolta sulle strisce, viene trascinata sull'asfalto: è in gravi condizioni

Investimento sulle strisce a Riva del Garda. E' avvenuto in viale Giuseppe Canella poco dopo le 9.30 di mercoledì 7 ottobre. La vittima è una donna di 59 anni residente a Nago, investita da un'auto che viaggiava sulla Gardesana, che in quel tratto entra in città. Il veicolo proveniva da Limone, guidata da un'altra donna di Nago.



Immediato l'intervento del 118 con due ambulanze ed i Vigili del Fuoco volontari di Riva. Le condizioni della donna sono parse da subito gravi ed è stato richiesto l'intervento dell'elicottero. Il velivolo ha raggiunto il luogo dell'incidente in pochi minuti. La strada è stata chiusa ed il traffico deviato attraverso il tunnel Monte Oro. La donna è stata caricata a bordo e trasportata d'urgenza in ospedale.



L'esatta ricostruzione della dinamica è affidata alla polizia locale, fanno sapere i nostri colleghi di Trentotoday.it. Non sembra che l'auto viaggiasse a velocità sostenuta, con tutta probabilità si trovava nel limite previsto per i centri abitati. La donna è finita sul cofano e successivamente trascinata per qualche metro prima di rovinare sull'asfalto.

