Schianto tra un'auto e una moto, due persone soccorse in codice rosso

Violento schianto quello avvenuto intorno alle 11.20 di venerdì 14 giugno a Riva del Garda, con una moto e un’auto che si sono scontrate nell’intersezione tra via Brione e via Monte Brione.

L’esatta dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute, ovvero la polizia locale e la polizia stradale, mentre sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco di Riva e due ambulanze. Sono state tre le persone coinvolte, due delle quali portate in ospedale mentre una, invece, ha rifiutato il trasporto. Si tratta nello specifico di una donna di 29 anni e di un uomo di 44, entrambi accompagnati in codice rosso all’ospedale di Rovereto per maggiori accertamenti.

Fonte: Trentotoday.it