Bambina investita mentre va a scuola: sbalzata per metri sull'asfalto

Destano ancora preoccupazione le condizioni della bimba di 10 anni che lunedì mattina è stata investita a Riva del Garda, in zona Rione Degasperi, mentre si recava a piedi a scuola. E' stata trasferita in elicottero all'ospedale di Trento, dov'è attualmente ricoverata. Tutto è successo poco prima delle 8, quando è stato lanciato all'allarme al 112.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Riva, i Carabinieri della stazione cittadina e la Polizia Locale Alto Garda e Ledro, a cui è stata affidata la gestione della viabilità. L'incidente sarebbe avvenuto sulle strisce pedonali, all'incrocio tra Via Deledda e Via Maria Teresa d'Austria.

Sbalzata per diversi metri sull'asfalto

Anche se a bassa velocità, la bimba sarebbe stata sbalzata per diversi metri sull'asfalto. La piccola è stata prima soccorsa da un'ambulanza di Trentino Emergeza, e poi trasferita al vicino campo sportivo dove ad aspettarla c'era già l'elicottero: infine, il trasferimento in ospedale a Trento. Sarebbe stato lo stesso automobilista a dare l'allarme per primo, nonostante lo shock per quanto successo. Dai primi rilievi sembrerebbe che l'asfalto fosse bagnato. Ma gli accertamenti sono in corso.