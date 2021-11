Rissa dopo l’incidente tra due auto, ragazzo pestato a sangue: è gravissimo

E’ stato ricoverato in gravissime condizioni al Civile di Brescia il 32enne bergamasco che – verso le 5 di oggi, domenica 7 novembre – è stato pestato a sangue a seguito di un incidente stradale avvenuto nei pressi della discoteca Number One, in via Provinciale a Corte Franca.

Secondo le primissime informazioni trapelate dalla Stradale di Iseo, pare che due auto si siano scontrare per cause ancora da accertare. A bordo dei due abitacoli circa una decina di persone, tra le quali tanti giovanissimi – con un’età compresa tra i 17 e i 22 anni – da poco usciti dal locale notturno.

Che cosa sia poi successo è ancora tutto da ricostruire. Probabilmente è scoppiata una lite, poi degenerata in una violenza insensata e brutale: una persona ha aggredito il 32enne, che era al volante di una delle due macchine coinvolte nel sinistro.



Scattato l'allarme al 112, sono sopraggiunte a sirene spiegate 5 ambulanze, il ragazzo è stato intubato sul posto e subito trasportato d’urgenza nel nosocomio cittadino, dove ora è ricoverato in prognosi riservata. Nell’incidente sono rimaste ferite 4 persone, nessuna sembra in gravi condizioni: sono state portate negli ospedali di Ome, Chiari e Iseo.