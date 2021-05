Scontro tra auto fuori dal centro sportivo: dopo gli insulti scatta la rissa

Non è ancora chiara la dinamica dell’episodio accaduto martedì 4 maggio a Cellatica: due persone sono state portate in ospedale, tre in caserma e altre due sono ancora ricercate.

I fatti sono accaduti intorno alle 20 in via Caporalino. Le indagini sono ancora in corso. Come riportato dal Giornale di Brescia, dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che un padre, insieme al figlio, uscendo dal centro sportivo abbiano urtato lievemente una vettura, dove erano presenti quattro o cinque ragazzi di circa 20 anni. E’ bastato un attimo e le parole si sono tramutate in fatti.



A far luce sulla vicenda i carabinieri di Gussago, insieme alla squadra della radio mobile di Gardone Valtrompia. Quando sono arrivate le forze dell’ordine, la vettura dei ragazzi si era già allontanata. L’auto, con a bordo solo uno o due di loro, è stata ritrovata poco dopo nei pressi di Gussago. Tutte le persone sul posto sono state identificate. I militari stanno indagando sulla vicenda.