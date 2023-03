Fuori strada col suv dopo un sorpasso: Riccardo è morto sul colpo

Il dramma si è consumato mercoledì sera alle 19.30: Riccardo Scalvinoni, 24 anni, è uscito di strada sulla sua Audi Q3 mentre percorreva Viale Caduti, a Berzo Inferiore, insieme a un ragazzo di 23 anni le cui condizioni non sono gravi. Il povero Riccardo, invece, è morto sul colpo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Breno, a cui sono stati affidati i rilievi, il suv di Scalvinoni sarebbe finito fuori strada subito dopo un sorpasso a un trattore, ma gli accertamenti sono in corso.

L'incidente

Il mezzo ha sfondato la recinzione di fianco alla carreggiata ed è finito nel terreno di un'azienda agricola. Mentre il conducente non dava segni di vita, l'amico che era con lui è riuscito a scendere dall'auto e a chiamare aiuto. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma per Riccardo Scalvinoni non c'era già più niente da fare. La salma è stata ricomposta in obitorio ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe disporre ulteriori accertamenti.

Il cordoglio

Sotto shock ma non in pericolo di vita il passeggero di 23 anni: è stato trasferito in via precauzionale in elicottero al Civile di Brescia, dove è stato ricoverato in codice giallo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, l'automedica, un'ambulanza della Croce Rossa. In paese la notizia si è diffusa rapidamente: la famiglia Scalvinoni è molto conosciuta a Berzo Inferiore in quanto gestisce una società agricola. Oltre ai genitori, Riccardo lascia un fratello e una sorella.