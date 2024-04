Un'auto lo urta, si schianta con la moto: biker morto sul colpo

Ancora sangue sulle strade. La vittima stavolta è il 57enne Riccardo Luigi Carrara, originario di Fiorano al Serio ma residente a Vertova, nella Bergamasca: lo schianto fatale nel tardo pomeriggio di lunedì sulla Strada statale 671, in territorio di Casnigo. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri: da una prima ricostruzione pare che Carrara, in sella a uno scooterone, stesse effettuando un sorpasso quando si è trovato di fronte una Toyota Yaris che stava svoltando. Impatto violentissimo e inevitabile: il 57enne è morto sul colpo.

Sotto shock il conducente della Yaris

Illeso ma sotto shock il conducente dell’utilitaria, un ragazzo di 22 anni: è stato medicato sul posto e non ha avuto nemmeno bisogno del ricovero in ospedale. Niente da fare, invece, per il povero Carrara: all’arrivo dei soccorsi era già morto. La centrale operativa ha inviato sul luogo dell’incidente l’automedica e un’ambulanza dei volontari della Presolana, oltre ai Vigili del Fuoco. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

A seguito dei doverosi accertamenti medico-legali, la salma verrà presto riconsegnata alla famiglia. Il funerale verrà probabilmente celebrato a Fiorano al Serio, paese di origine di Riccardo Carrara: l’uomo lascia nel dolore la compagna e l’anziana madre.