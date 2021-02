Si ribalta col camion, autista estratto dall'abitacolo: è in gravi condizioni

Il camion su cui viaggiava ha perso all'improvviso l'aderenza con l'asfalto, reso scivoloso dalla forte pioggia delle ultime ore, ed è uscito di strada finendo in un fosso e ribaltandosi su di un fianco. L'incidente è accaduto mercoledì mattina, intorno alle 8.30, a Ghedi sulla strada Borgosatollo.

Il conducente, un uomo di 52 anni, è rimasto intrappolato nell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Brescia per poterlo estrarre dalle lamiere. L'uomo ha riportato forti traumi e pertanto si è reso necessario il trasporto in eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia dove è stato ricoverato in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Ghedi, Montirone e Montichiari per gestire il traffico che si è generato in seguito all'incidente.