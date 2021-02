Spaventoso incidente: si scontra con tre auto parcheggiate, poi si ribalta

L'incidente è avvenuto domenica mattina, in viale Italia, a Brescia. Gli occupanti del veicolo non hanno per fortuna riportato gravi conseguenze

Momenti di apprensione, domenica mattina a Brescia, per le sorti di una giovane donna e di un uomo che, a bordo della loro vettura, sono stati protagonisti di un insolito incidente che ha attirato l'attenzione di molti passanti.

La dinamica di quanto successo, intorno alle 11 in viale Italia, è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale intervenuti per i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, una ragazza di 20 anni avrebbe improvvisamente perso il controllo dell'automobile che stava guidando, andando a urtare altri tre veicoli parcheggiati lungo la via.

A seguito dell'impatto, la vettura si sarebbe rovesciata su di un fianco, finendo la sua corsa in mezzo alla strada. Insieme alla ragazza viaggiava un uomo di 34 anni. Entrambi, per fortuna, non hanno riportato gravi conseguenze.

Sul posto, oltre alla Polizia Locale, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e due ambulanze.