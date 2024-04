Schianto auto-scooter all’incrocio: donna sbalzata dalla sella e scaraventata sull’asfalto

Spaventoso incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica 21 aprile, a Rezzato. Coinvolti un’auto e uno scooter: lo scontro tra i due mezzi è avvenuto all'incrocio tra via Belli e via Prati. Stando a una primissima ricostruzione, lo scooter avrebbe urtato la fiancata della macchina: dopo l’impatto, la donna di 54 anni che guidava la due ruote è stata sbalzata dalla sella ed è rovinata sull’asfalto.

I soccorsi sono scattati in codice rosso, poco dopo le 9. Per fortuna, la 54enne non avrebbe mai perso i sensi e le sue condizioni non sarebbero allarmati: dopo le cure prestate dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza e di un’automedica, è stata trasferita - in codice giallo - al Civile di Brescia. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale di Rezzato che è intervenuta sul posto per i rilievi e gli accertamenti del caso.