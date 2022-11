Pauroso schianto all'incrocio: auto piomba sul marciapiede

Brutto incidente stradale, per fortuna senza feriti gravi, verso le 13 di venerdì 4 novembre sul cavalcavia che sovrasta la Statale, a Rezzato. Per una mancata precedenza, una Volkswagen Tiguan e un'utilitaria si sono scontrate in prossimità dell'incrocio tra Via Mazzini e via Giovanni XXIII.

A seguito dell'impatto la Tiguan, che proveniva da Botticino, ha saltato il cordolo ed è piombata sul marciapiede. Una tragedia soltanto sfiorata, per fortuna: in quegli istanti non c'era nessun pedone. Inizialmente si è temuto il peggio: la chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso e nel giro di pochi minuti è arrivata un'ambulanza del Cosp di Mazzano.

La parte anteriore dell'utilitaria è andata praticamente distrutta ma la donna al volante non avrebbe riportato lesioni, così come il conducente della Tiguan: entrambi sono stati medicati sul posto e non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

La dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Rezzato, che si è occupata dei rilievi di rito.