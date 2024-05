Schianto contro un camion, auto si ribalta in tangenziale: un ferito

Terrificante carambola nella prima mattinata di oggi (mercoledì 8 maggio) lungo la tangenziale Sud a Rezzato. Stando a una primissima ricostruzione, nell’incidente sono rimasti coinvolti un camion e un’auto: quest’ultima, a seguito dello scontro, si è capovolta, finendo la sua corsa a ridosso della barriera in cemento che separa le carreggiate.

L’automobilista, un uomo di 30 anni, sarebbe riuscito a lasciare l’abitacolo in autonomia e, fortunatamente, avrebbe riportato traumi e ferite non gravi. Dopo le prime cure prestate dai volontari di Brescia Soccorso, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza, è stato portato alla clinica Poliambulanza di Brescia: il ricovero è avvenuto in codice giallo.

Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Lo schianto è avvenuto pochi minuti prima delle 7, in direzione di Brescia: inevitabilmente si sono formate code e rallentamenti verso la città.