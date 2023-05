Maxi incidente in tangenziale: coinvolto anche un camion, traffico nel caos

Lunghe code e rallentamenti nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 31 maggio, lungo la tangenziale Est, che collega Rezzato a Montichiari, per un incidente stradale che ha coinvolto 4 veicoli. Stando alle prime informazioni trapelate si sarebbe trattato di uno schianto tra un camion, un furgone e due auto, che si è verificato poco dopo lo svincolo della Statale 45 bis.

La chiamata al 112 è scattata poco prima delle 11 e sul posto sono sopraggiunte quattro ambulanze e i vigili del fuoco. Il primo bilancio è di 4 feriti, nessuno dei quali pare, per fortuna, in gravi condizioni.

Inevitabili i disagi per il traffico: segnalati rallentamenti e code sia sulla 45bis - da Nuvolera fino allo svincolo di Rezzato in direzione di Brescia - che sulla tangenziale Est, completamente bloccata in direzione di Montichiari. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Rezzato per regolare il traffico ed effettuare i rilievi di rito.