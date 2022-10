Auto piomba sul marciapiede, poi si schianta contro la vetrina di un bar

Un boato fortissimo, che ha attirato i residenti in strada. Poi le sirene delle ambulanze e dei vigili del fuoco. Spaventoso schianto nella serata di giovedì in via Leonardo Da Vinci a Rezzato: poco dopo le 19.30, un'auto fuori controllo è piombata sul marciapiede finendo poi la sua corsa contro la vetrina e il muro del Richs Bar.

Tanto spavento, ma nessuna conseguenza per i clienti e il personale del locale, e danni ingenti: la porta d'ingresso è andata in frantumi. Anche i due ragazzi che viaggiavano a bordo dell'utilitaria - una Ford Fiesta - se la sono cavata con un forte shock, ma traumi pare non gravi. Ad avere la peggio sarebbe stato il passeggero dell'utilitaria che per qualche istante avrebbe pure perso i sensi: è stato trasportato a bordo di un'autolettiga alla Poliambulanza di Brescia e poi ricoverato in codice giallo.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Rezzato che ha effettuato i rilievi di rito e sottoposto, come da prassi, il 20enne al volante della Fiesta agli esami per accertare se si fosse messo alla guida ubriaco o dopo aver assunto stupefacenti.