Investe un ragazzino in bici e lo fa cadere: scappa invece di aiutarlo

La Polizia Locale di Rezzato è riuscita a individuare il responsabile dell’investimento di un 12enne, fuggito dal luogo dell'incidente senza prestare alcun soccorso al giovanissimo caduto dalla sua bici. È successo martedì lungo le vie della cittadina dell’hinterland: stando a quanto ricostruito, il ragazzino è stato urtato da un’auto all’incrocio tra via Leonardo Da Vinci e via Cilea ed è rovinato sull’asfalto. Dolorante e spaventato, ma chi era al volante dell’auto ha tirato dritto, senza nemmeno chiedergli se stesse bene.

Il coraggio del 12enne e le indagini della Locale

Il 12enne si è rialzato e ha fatto la cosa giusta: ha raggiunto il comando della Locale chiedendo aiuto e raccontando ciò che era successo. Grazie alle dichiarazioni del ragazzo, che lamentava contusioni alla gambe, e l'aiuto dei sistemi di videosorveglianza recentemente installati, l’automobilista è stato identificato: l’uomo di 65 anni era tornato a casa, come se nulla fosse. Non l’ha passata liscia, ovviamente: gli agenti hanno bussato alla porta del 65enne per ritirare la sua patente. Non solo: è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga da incidente stradale.