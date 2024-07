Provocano due incidenti e scappano: presi dalla Polizia Locale

Stesso identico copione e medesimi ingenti danni. Due automobilisti si sono schiantati contro due lampioni, per poi andarsene come nulla fosse, probabilmente per non doversi sobbarcare le spese di riparazione. È successo nei giorni scorsi a Rezzato, lungo in via Milano e via Petrarca.

Gli automobilisti non l'hanno però fatta franca: visionando le immagini degli impianti di videosorveglianza, gli agenti della Polizia Locale hanno individuato i responsabili dei danni. Un'indagine che ha permesso di evitare di toccare le casse comunali per far fronte alle riparazioni. Entrambi gli automobilisti dovranno mettere mano al portafogli per risarcire i danni ma pure per pagare le sanzioni che gli sono state inflitte.