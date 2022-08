Dramma nella notte, schianto auto-moto: morta una ragazza di 19 anni

Dramma nella notte, morta una ragazza: l'incidente intorno alle 1.45 a Rezzato, in Via Giuseppe Garibaldi. La vittima è una giovanissima, appena 19 anni: abitava a Nuvolento. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale, intervenuti per i rilievi, era in sella ad una moto Yamaha guidata da un ragazzo di 22 anni (forse il fidanzato).

La dinamica

Per cause ancora in corso di accertamento la moto si è schiantata con una Jeep - guidata da un 25enne, illeso - che viaggiava in direzione opposta lungo la strada che costeggia la zona industriale del paese. Una botta tremenda, in cui ha avuto la peggio la 19enne: è stata sbalzata sull'asfalto per diversi metri, probabilmente morta sul colpo.

Solo ferite lievi per il ragazzo alla guida della due ruote: è stato soccorso da un'ambulanza del Cosp di Mazzano e trasferito in ospedale al Civile, in codice giallo. Sul posto anche l'automedica e l'infermierizzata, oltre ai Vigili del Fuoco.