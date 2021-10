Biker cade, un'altra moto lo travolge mentre si rialza: grave alla Poliambulanza

Domenica 17 ottobre, un grave incidente in pista ha interrotto la gara di motocross che si stava disputando al crossdromo "Aldo Boccacci" di Rezzato.



In sella alla sua Honda 450, un giovane bergamasco di 18 anni (G.R. le iniziali) aveva appena superato una piccola discesa, quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra. Nel momento in cui si stava rialzando, è stato travolto da un altro concorrente che arrivava ad alta velocità.

Il 18enne è stato prontamente soccorso dalle due ambulanze presenti a bordo pista. Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti: è stato immobilizzato e trasportato in elisoccorso alla Poliambulanza. Ha riportato un trauma cranico ed è ricoverato in prognosi riservata, ma – dalle ultime notizie trapelate – sembra che si riprenderà pienamente. Presente anche la polizia locale di Rezzato, impegnata nella ricostruzione dell’esatta dinamica.