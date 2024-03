Giovane donna cade nel canale con la bici, l’intervento dei vigili del fuoco

Brutta disavventura nella mattinata di oggi (sabato 9 marzo) per una donna di 36 anni caduta nel Naviglio in via Giuseppe Mazzini a Rezzato. È accaduto verso le 10: la donna stava pedalando ai margini della Statale che collega Mazzano alla città, quando - per cause al vaglio della polizia locale - è stata sbalzata dalla sella sua Mountain Bike, finendo nelle gelide acqua del torrente che costeggia la strada.

A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni automobilisti di passaggio: sul posto sono sopraggiunte in pochi minuti un’automedica, un’ambulanza dei volontari di Nuvolento, e una squadra dei vigili del fuoco di Brescia. La 36enne non ha mai perso conoscenza: i pompieri l’hanno raggiunta e portata fuori dal corso d’acqua, poi è stata affidata ai sanitari. Per lei seri traumi, ma pare nulla di grave: il ricovero in ospedale è avvenuto in codice giallo.