Sfugge alla mamma e attraversa la strada: bimbo di 4 anni travolto da un'auto

Camminava sul marciapiede insieme alla sua mamma, in direzione del centro del paese, quando improvvisamente è sfuggito al suo controllo e si è lanciato nel traffico, attraversando la strada di corsa. Proprio in quegli istanti sopraggiungeva un piccolo Suv, che lo ha investito.

Per fortuna l'auto non procedeva a velocità sostenuta, ma l'uomo al volante non ha potuto far nulla per evitare di colpire il bimbo di soli 4 anni, che, dopo l'urto con il suv, è piombato sull'asfalto. Il piccolo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia: avrebbe riportato una brutta frattura del femore e sarà sottoposto a un'operazione chirurgica, ma non è in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto lunedì pomeriggio, lungo via Alcide De Gasperi a Rezzato. La chiamata al 112 è scattata alle 18 e sul posto si è precipitata un'ambulanza, oltre a una pattuglia della polizia locale. Tanta paura e un forte shock per mamma e bimbo, entrambi di casa nel paese dell'hinterland, ma per fortuna il piccolo non ha mai perso conoscenza e nella rovinosa caduta non ha battuto la testa.

L'automobilista, un uomo di 57 anni, è stato tra i primi a prestare soccorso, insieme alla mamma del bimbo. Agli agenti della Locale avrebbe detto di aver visto il piccolo sbucare all'improvviso e di non avere potuto far nulla per evitarlo. Come da prassi è stato sottoposto agli accertamenti di legge, risultando negativo all'etilometro.